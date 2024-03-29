Блогера Лерчек обвинили в создании хитрой схемы ухода от налогов

Подписчики догадались, для чего блогеру Лерчек нужен развод с мужем

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Интернет-пользователи объяснили, какую выгоду Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, извлечёт из своего развода с мужем Артёмом Чекалиным.

Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек

Подписчики блогера Лерчек не верят в то, что пара распаплась из-за проблем в отношениях. Фолловеры упорно ищут другое объяснение разводу блогеров.

"Не, не всё интереснее, развод. Подача алиментов. Многие так делают. И типа мать-одиночка, и типа отец алиментов платит куча. А живут вместе дальше"; "Так от налогов уходить проще", — высказывали свои предположения интернет-пользователи.

Валерия Чекалина заверила подписчиков, что выскажется по данному поводу позже. Она призвала фолловеров проявить уважение.