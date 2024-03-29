Блогера Лерчек обвинили в создании хитрой схемы ухода от налогов

Интернет-пользователи объяснили, какую выгоду Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, извлечёт из своего развода с мужем Артёмом Чекалиным.
Подписчики блогера Лерчек не верят в то, что пара распаплась из-за проблем в отношениях. Фолловеры упорно ищут другое объяснение разводу блогеров.
"Не, не всё интереснее, развод. Подача алиментов. Многие так делают. И типа мать-одиночка, и типа отец алиментов платит куча. А живут вместе дальше";
"Так от налогов уходить проще", — высказывали свои предположения интернет-пользователи.
Валерия Чекалина заверила подписчиков, что выскажется по данному поводу позже. Она призвала фолловеров проявить уважение.
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