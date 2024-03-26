Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему супруги Чекалины не явились на развод

Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему блогер Лерчек и её муж не явились на развод

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала новость о том, что Валерия Чекалина (блогер Лерчек) и её муж Артём Чекалин не пришли на заседание суда о разводе.

Фото: ВК-аккаунт Валерии Чекалиной

Поклонники супружеской пары решили, что неявка на развод блогеров означает, что их заявление о расставании было лишь способом привлечь к себе внимание. Подписчики также понадеялиь на то, что муж и жена решили помириться.

Юрист Екатерина Гордон развеяла данные предположения.

"В суд явились их представители: моя помощница и представитель Артёма. Просто на беседу в мировой участок по такой категории простых дел нет смысла ходить ни клиентам, ни серьёзным юристам", — цитирует слова адвоката "Блокнот Старс".

Ранее муж блогера Лерчек Артём высказал свою точку зрения на их развод с женой.