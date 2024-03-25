Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского из-за дебоша в баре Новосибирска

Никита Кологривый потерял роль Владимира Жириновского из-за пьяного дебоша

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый не будет играть роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского из-за своего хулиганского проступка.

Фото: ВК-аккаунт Кологривого

Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского из-за пьяного дебоша в баре Новосибирска.

Об этом заявил бизнесмен и владелец усадьбы Гребнево Андреё Ковалёв, где планировались съемки картины. По словам предпринимателя актёр "зазвездился".

"Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актёра, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг, — цитирует слова Ковалёва портал Regions.

Ранее Никита Кологривый пообещал искупить свою вину общественными работами.