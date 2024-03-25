Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского из-за дебоша в баре Новосибирска

Актёр Никита Кологривый не будет играть роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского из-за своего хулиганского проступка.
Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского из-за пьяного дебоша в баре Новосибирска.
Об этом заявил бизнесмен и владелец усадьбы Гребнево Андреё Ковалёв, где планировались съемки картины. По словам предпринимателя актёр "зазвездился".
"Да, в этом году планировались съемки фильма. Но из-за поведения актёра, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг, — цитирует слова Ковалёва портал Regions.
Ранее Никита Кологривый пообещал искупить свою вину общественными работами.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.