Никита Кологривый заявил, что искупит свою вину перед обществом посещением церквей и больниц

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Никита Кологривый пообещал искупить свою вину общественными работами

Шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый рассказал, как собирается загладить свою вину за дебош в баре Новосибирска.

Никита Кологривый пообещал искупить свою вину общественными работами
Фото: ВК-аккаунт Кологривого

Кологивый во время рассмотрения судом жалобы на административный подчеркнул, что он признал свою вину, явился сам и не спорил с судом и полицией.

Звезда сериала "Слово пацана" рассказал, что у него в планах съёмки в "очень большом кино".

Он отметил, что готов искупить свою вину общественными работами.

"На повестке встречи с людьми в различных общественных заведениях, таких как больницы, церкви и не только. Есть ещё садики и школы. Я считаю, что я обязан перед ними ответить, зачем я это сделал", — сказал в своей речи Кологривый.

Ранее Никита Кологривый пожаловался на условия содержания в следственном изоляторе.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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