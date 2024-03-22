Никита Кологривый заявил, что искупит свою вину перед обществом посещением церквей и больниц

Никита Кологривый пообещал искупить свою вину общественными работами

Актёр Никита Кологривый рассказал, как собирается загладить свою вину за дебош в баре Новосибирска.

Фото: ВК-аккаунт Кологривого

Кологивый во время рассмотрения судом жалобы на административный подчеркнул, что он признал свою вину, явился сам и не спорил с судом и полицией.

Звезда сериала "Слово пацана" рассказал, что у него в планах съёмки в "очень большом кино".

Он отметил, что готов искупить свою вину общественными работами.

"На повестке встречи с людьми в различных общественных заведениях, таких как больницы, церкви и не только. Есть ещё садики и школы. Я считаю, что я обязан перед ними ответить, зачем я это сделал", — сказал в своей речи Кологривый.

Ранее Никита Кологривый пожаловался на условия содержания в следственном изоляторе.