Арестованный Никита Кологривый пожаловался на недостаток еды и воды в изоляторе

Никита Кологривый назвал содержание в следственном изоляторе не очень приятными.
Актёр выступил перед судом и заявил, что считает своё наказание несоизмеримо жестоким. Он отметил, что испытывает уже сильное общественное порицание "со всех сторон".
Свои заявления звезда сериал "Слово пацана" сделал во время рассмотрения жалобы на административный арест за дебош в увеселительном заведении Новосибирска.
"Я уже два дня провёл в изоляторе. Условия я бы назвал там не очень приятными. Я нахожусь там один, без достаточного количества еды и воды, душа", — рассказал актёр.
Ранее телеведущая Эвелина Блёданс высказалась о дебоше Никиты Кологривого.
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