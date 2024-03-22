Арестованный Никита Кологривый пожаловался на недостаток еды и воды в изоляторе

Никита Кологривый пожаловался на тяжёлые условия содержания в изоляторе

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Кологривый назвал содержание в следственном изоляторе не очень приятными.

Фото: ВК-аккаунт Кологривого

Актёр выступил перед судом и заявил, что считает своё наказание несоизмеримо жестоким. Он отметил, что испытывает уже сильное общественное порицание "со всех сторон".

Свои заявления звезда сериал "Слово пацана" сделал во время рассмотрения жалобы на административный арест за дебош в увеселительном заведении Новосибирска.

"Я уже два дня провёл в изоляторе. Условия я бы назвал там не очень приятными. Я нахожусь там один, без достаточного количества еды и воды, душа", — рассказал актёр.

Ранее телеведущая Эвелина Блёданс высказалась о дебоше Никиты Кологривого.