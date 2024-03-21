Эвелина Блёданс высказазалась о дебоше Никиты Кологривого: "Кусают, когда популярность уходит"

Эвелина Блёданс о поведении Кологривого: "Никита идёт к олимпу славы через укусы"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эвелина Блёданс объяснила причины скандального поведения звезды сериала "Слово пацана" Никиты Кологривого.

Фото: ВК-аккаунт Никиты Кологривого

Блёданс с иронией отнеслась к дебошу Кологривого.

"Никита идёт к олимпу славы через укусы, через какие-то не очень лицеприятные отзывы о народных артистах Советского Союза", — сказала телеведущая.

Эвелина отметила, что не понимает мотивов поведения молодого актёра.

"Он уже сыграл такие великолепные роли, его уже любит страна. Зачем кого-то кусать? Кусают, когда популярность уходит, а когда ты на пике славы, то уже ту мач", — выразила своё мнение звезда ТВ.

Блёданс призвала Никиту не слушать своего PR-директора, так как его поведение начинает напоминать "какой-то бред".

Ранее Лера Кудрявцева назвала Кологривого своим крашем и заявила, что артист совершает странные поступки под влиянием гормонов, весны и популярности.