Комментатор Виктор Гусев показал фото, сделанное в "Крокусе" сразу после нападения террористов

Виктор Гусев показал фото, сделанное в Крокус Сити Холле сразу после начала теракта

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена комментатора Виктора Гусева случайно сняла момент, когда её муж и сын увидели ворвавшихся в Крокус Сити Холл террористов.

Фото: Инстаграм Виктора Гусева

Комментатор Виктор Гусев опубликовал в социальных сетях фотографию, сделанную в зрительном зале "Крокуса" сразу после нападения террористов.

Телеведущий с семьёй приобрёл билеты в ту же ложу, где сидел и Сергей Светлаков.

Гусев отметил, что фото было сделано около 8 часов вечера в момент нападения на зрителей, пришедших на концерт группы "Пикник".

"Моя жена Оля, которая делает это фото, снимая меня с другом и его сыном, ещё не видит того, что начинается у неё за спиной в партере… И то, что уже видим мы", — гласит подпись к снимку.

Ранее Гусев рассказал, как спасся из "Крокуса" после начала теракта.