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Как комментатор Виктор Гусев спасался от вооруженных нападавших во время теракта в "Крокусе"

Комментатор Виктор Гусев поделился подробностями спасения из "Крокуса"

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Шоу-бизнес

Комментатор Виктор Гусев описал свой опыт спасения из "Крокус Сити Холла", где произошел теракт.

Комментатор Виктор Гусев поделился подробностями спасения из "Крокуса"
Фото: t.me by МЧС России

Он рассказал, что его и его сопровождающих спасла сотрудница "Крокуса" София Мейер, которая помогла заблокировать двери зала и провела зрителей на улицу, избегая нападения вооруженных людей.

Как сообщает телеграмм канал BAZA, Гусев также опубликовал фотографию следа женской ступни, отмечая, что женщины скидывали туфли, чтобы быстрее бежать. Свидетельства Гусева подчеркивают смелость и отвагу персонала и посетителей в ситуации кризиса.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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