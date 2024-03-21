Тестя Павла Прилучного задержали в Москве за организацию подпольных казино: подробности

Актриса Зепюр Брутян, супруга Павла Прилучного в беседе со StarHit заверила, что информация о задержании в Москве ее отца не соответствует действительности.
Артистка пояснила, что у них в семье все спокойно и хорошо, но кому-то очень хочется, чтобы было иначе.
"Это заказная история. Ложная информация! Я понимаю откуда ноги растут, и кому нужно распускать про нас небылицы в информационное поле", — с улыбкой отметила 28-летняя актриса.
Недавно в СМИ появилась новость о том, что тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна с поддельниками задержали в Москве из-за организации подпольного казино. Ему было бы грозить до шести лет лишения свободы.
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