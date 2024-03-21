85-летней Федосеевой-Шукшиной предложили следить за заброшенными могилами звезд

Актрисе Лидия Федосеевой-Шукшиной предложили следить за могилами звезд

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина могла бы учредить фонд, который будет следить за состоянием могил знаменитостей. С такой идеей выступил журналист Денис Сорокин в беседе с порталом PROZvezd.

Фото: youtube.com by канал Центральное телевидение is licensed under public domain

Он отметил, что такая идея родилась у него совместно с адвокатом Юлией Вербицкой-Линник. Фонд должен отслеживать состояние могил знаменитых людей, потому что сейчас некоторые из них фактически заброшены.

"Мы будем направлять средства на приведение их в соответствующее состояние", — пояснил Сорокин.

Инициаторы идеи выступили с предложением к актрисе Лидии Фдосеевой-Шукшиной возглавить организацию, так как они уверены в ее добропорядочности. Также они пригласили принять участие в работе фонда и вдову Николая Караченцева, Людмилу Поргину.

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