Алексей Учитель впервые прокомментировал участие своей дочери Анны Пересильд в сериале "Слово пацана"

Режиссер Алексей Учитель считает испытанием участие дочери Анны Пересильд в сериале "Слово пацана"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссер Алексей Учитель в беседе с "Москвой 24" рассказал, что его наследнице Анне Пересильд было непросто участвовать в съёмках сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" из-за отсутствия актерского опыта.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Он отмечает, что не нужно все ставить только на звездную болезнь, которая может поразить артиста.

"Но когда играет еще человек, не имеющий образования, он все равно исходит от себя. Это все равно только… на естестве каком-то построить и на своем понимании", — пояснил Учитель.

Его смущали сложные и жестокие цены в картине, которые предстояло сыграть 14-летней девочке. Так, они с матерью наследницы, актрисой Юлией Пересильд сильно возражали против одной сцены, но смогли найти компромисс с режиссером проекта Жорой Крыжовниковым.

В заключение он отметил, что участие дочери в такое сериале стало настоящим испытанием, так как роль Айгуль необходимо было "прожить".

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