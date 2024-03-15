24-летнего актёра Семёна Трескунова* признали иностранным агентом за фейки о властях РФ

24-летнего актёра Семёна Трескунова* признали иностранным агентом

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Семён Трескунов* пополнил реестр Минюста РФ за распространение фейков о действиях руководства России.

Фото: ВК-аккаунт Семёна Трескунова

Уехавший из России звезда детского кинематографа актёр Семён Трескунов* был признан иностранным агентом. Ему поставили в вину фейки о действиях российских властей.

24-летний актёр покинул Россию в 2022 году. Молодой актёр сначала обосновался в Латвии, а затем переехал в Испанию. В Европе актёр сменил имя с Семёна на Сэма.

Ранее сообщалось, что Семён Трескунов пожаловался на трудности жизни за рубежом. Актёр отметил, что его сбережения подходят к концу, поэтому он опасается, что ему придётся прибегнуть к низкоквалифицированному труду.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом