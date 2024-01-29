Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании

Актёр Семён Трескунов пожаловался на жизнь за рубежом: могу мыть тарелки

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехваший из России в Испанию актёр Семён Трескунов объяснил, что его сбережения подходят к концу.

Фото: ВК-аккаунт Семёна Трескунова

Трескунов признался, что сейчас сидит без работы. Он жалеет о том, что на заработанные в кино деньги не купил недвижимость. Ему даже пришлось продать автомобиль, который они купили вместе с отцом.

"Сбережений мне хватит ненадолго", — рассказал актёр в интервью Екатерине Гордеевой*.

Он не исключает, что ему придётся заняться низкоквалифицированным трудом.

"Я могу работать официантом, я могу пойти работать преподом русского языка, могу мыть тарелки. Для меня это было бы унизительным", — объяснил Трескунов.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом