Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании

Уехваший из России в Испанию актёр Семён Трескунов объяснил, что его сбережения подходят к концу.
Трескунов признался, что сейчас сидит без работы. Он жалеет о том, что на заработанные в кино деньги не купил недвижимость. Ему даже пришлось продать автомобиль, который они купили вместе с отцом.
"Сбережений мне хватит ненадолго", — рассказал актёр в интервью Екатерине Гордеевой*.
Он не исключает, что ему придётся заняться низкоквалифицированным трудом.
"Я могу работать официантом, я могу пойти работать преподом русского языка, могу мыть тарелки. Для меня это было бы унизительным", — объяснил Трескунов.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
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