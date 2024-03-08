"На зависть всем девушкам": Тимати подарил своей возлюбленной автомобиль стоимостью больше 30 миллионов рублей

Модель Валентина Иванова в своем блоге показала, что на 8 Марта ее возлюбленный, рэпер Тимати вручил ей роскошный подарок в виде черного внедорожника Mercedes-Benz G-класса в топовой комплектации.
Тимур Юнусов, известный как истинный романтик, помимо этого разбросал вокруг подарка лепестки белых роз и снял на телефон реакцию избранницы.
"Такого подарка на 8 Марта у меня еще не было. Спасибо, любовь моя, ты вновь запустил меня в космос", — заявила модель.
На видео девушка что-то говорит своему возлюбленному, но не всем поклонникам удалось разобрать слова. Иванова раскрыла, что призналась рэп-музыканту в любви.
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