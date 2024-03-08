"Лиза любит сюрпризы": Авербух неожиданно появился на съемках "Папиных дочек"

Илья Авербух сделал сюрприз Лизе Арзамасовой во время съемок "Папиных дочек"

Фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух сделал сюрприз своей жене, актрисе Лизе Арзамасовой и приехал на съемки сериала "Папины дочки" с букетом розовых роз. Об этом пишет StarHit.

Оказалось, что артистка обожает, когда ей делают сюрпризы, поэтому ее муж не удержался и решил в Международный женский день порадовать ее своим приездом на съемочную площадку.

"Как правило, на праздничные дни выпадают наши отъезды. Поэтому в этот раз я приехал на съемочную площадку "Папиных дочек", а после мне нужно в аэропорт, лететь в Санкт-Петербург, где пройдет турнир "Русский вызов". Там выступают ребята с моими постановками. А у Лизы в эти дни премьера ее новой театральной работы, очень интересной", — поделился Илья.

Также фигурист отметил, что смог воочию наблюдать процесс съемки кино. Помимо этого он считает, что для теплых слов любимым женщинам не нужен повод.

Ранее Израиль допустили для участия в "Евровидении" после скандала.