Подопечную Григория Лепса допустили до "Евровидения" от Израиля

Израиль допустили до "Евровидения" после исправления песни

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Европейский вещательный союз допустил Израиль до участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Швеции. Об этом пишет канал i24NEWS.

Фото: youtube.com by канал Радуга 12-израильское телевидение is licensed under public domain

Сообщается, что представительница Израиля Эден Голан исправила текст песни October Rain, в котором изначально обнаружили якобы политический подтекст.

В настоящее время трек получил название Hurricane — авторы сохранили первоначальную мелодию, но полностью переписали текст. Свежая версия песни будет представлена на израильском телевидении до 10 марта.

Эден Голан принимала участие в отборе на "Детское Евровидение — 2015" от России, но смогла занять лишь пятое место. Также она участвовала в музыкальном шоу "Голос. Дети", проиграв в финале Рутгеру Гарехту. Некоторое время исполнительница выступала в российской группе COSMOS girls, которую продюсировал Григорий Лепс.

Ранее солист группы "Лесоповал" прокомментировал резкие заявления Аллы Пугачевой.