"Гордыня и безысходность": названы причины, по которой Пугачева угрожает россиянам и патриотам страны

Солист группы "Лесоповал" Поршин объяснил тщеславием и гордыней слова Пугачевой

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Лесоповал" Максим Поршин в беседе с "360" связал недавние резкие слова певицы Аллы Пугачевой с гордыней и тщеславием.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Мужчина напомнил, что проведение СВО вскрыло многие "болячки", в связи с чем много чего вышло наружу.

"Здесь мне видится в какой-то степени проявление тщеславия, в какой-то степени — гордыни и безысходности, которые заставляют человека такого масштаба записывать подобные видео", — высказался Поршин.

После просмотра того видео, в котором певица высмеивает коллегу Стаса Михайлова, солист "Лесоповала" выразил уверенность в ее желании привлечь деньги.

Ранее Ольгу Бузову ударили по голове во время концерта.