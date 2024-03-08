"Гордыня и безысходность": названы причины, по которой Пугачева угрожает россиянам и патриотам страны

Солист группы "Лесоповал" Максим Поршин в беседе с "360" связал недавние резкие слова певицы Аллы Пугачевой с гордыней и тщеславием.
Мужчина напомнил, что проведение СВО вскрыло многие "болячки", в связи с чем много чего вышло наружу.
"Здесь мне видится в какой-то степени проявление тщеславия, в какой-то степени — гордыни и безысходности, которые заставляют человека такого масштаба записывать подобные видео", — высказался Поршин.
После просмотра того видео, в котором певица высмеивает коллегу Стаса Михайлова, солист "Лесоповала" выразил уверенность в ее желании привлечь деньги.
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