Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии госпитализированного с диагнозом инсульт отца

Сын Бари Алибасова назвал диагноз продюсера группы "На-На"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бари Алибасов-младший рассказал, что на самом деле произошло с продюсером группы "На-На" Бари Алибасовым.

Фото: Вк-аккаунт Алибасова

Бари Алибасова экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. СМИ сообщали о тяжёлом состоянии шоумена, у которого якобы отказала половина тела.

Сын 76-летнего продюсера объяснил, что к концу недели Бари Каримович уже будет дома.

"Врачи поставили диагноз "неподтвержденный инсульт", — цитирует слова наследника Алибасова РИА Новости.

Молодая жена продюсера Елена объяснила, что решила подстраховаться и оставить мужа в больнице на несколько дней. Она отметила, что негативно сказаться на здоровье Алибасова мог его плотный рабочий график.