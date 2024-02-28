Бари Алибасов-младший рассказал, что на самом деле произошло с продюсером группы "На-На" Бари Алибасовым.
Бари Алибасова экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. СМИ сообщали о тяжёлом состоянии шоумена, у которого якобы отказала половина тела.
Сын 76-летнего продюсера объяснил, что к концу недели Бари Каримович уже будет дома.
"Врачи поставили диагноз "неподтвержденный инсульт", — цитирует слова наследника Алибасова РИА Новости.
Молодая жена продюсера Елена объяснила, что решила подстраховаться и оставить мужа в больнице на несколько дней. Она отметила, что негативно сказаться на здоровье Алибасова мог его плотный рабочий график.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.