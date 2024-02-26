Продюсера группы "На-На" Бари Алибасова с инсультом перевели в реанимации в тяжёлом состоянии

У Бари Алибасова отказала половина тела после перенесённого инсульта

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Состояние продюсера группы "На-На" Бари Алибасова ухудшилось после инсульта.

Фото: ВК-аккаунт Алибасова

Как сообщает Telegram-канал Mash, Бари Алибасова перевели в реанимации в тяжёлом состоянии. У продюсера отказала правая половина тела.

Медики поставили шоумену диагноз — "прогрессирующая церебральная недостаточность". Недомогание Алибасов почувствовал 25 февраля днём.

Началось всё с проблем с речью. Бари Каримович был дезориентирован, наблюдалось нарушение когнитивных функций. Он звал на помощь жену. 76-летний продюсер упал на бок. Медики провели дополнительные исследования.

До инсульта Алибасов жаловался на головную боль.