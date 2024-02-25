Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов попал в больницу с инсультом: находится в состоянии оглушения

Продюсера Бари Алибасова госпитализировали с инсультом в столичную больницу

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У продюсера группы "На-На" Бари Алибасова диагностировали нарушение мозгового кровообращения.

Фото: ВК-аккаунт Алибосова

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", 76-летний основатель музыкального коллектива группы "На-На" Бари Алибасов госпитализирован в Москве с инсультом.

Недомогание шоумен почувствовал днём. Врачи скорой помощи выяснили, что Алибасов находитя в состоянии оглушения. Принято решение об экстренной госпитализации.

Ранее Бари Алибасов назвал недостоверными слухи о проведении ему операции по удалению опухоли.