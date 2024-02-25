Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов попал в больницу с инсультом: находится в состоянии оглушения

У продюсера группы "На-На" Бари Алибасова диагностировали нарушение мозгового кровообращения.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот Старс", 76-летний основатель музыкального коллектива группы "На-На" Бари Алибасов госпитализирован в Москве с инсультом.
Недомогание шоумен почувствовал днём. Врачи скорой помощи выяснили, что Алибасов находитя в состоянии оглушения. Принято решение об экстренной госпитализации.
Ранее Бари Алибасов назвал недостоверными слухи о проведении ему операции по удалению опухоли.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.