Продюсер Бари Алибасов опроверг проведение операции по удалению опухоли

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советский и российский музыкант, музыкальный продюсер и заслуженный артист России Бари Алибасов находится дома в кругу своей семьи и отрицает слухи о его госпитализации и серьёзном заболевании.

Фото: "BARI NANA ALIBASOV1" by Бари Алибасов is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Я об этом регулярно слышу. Я, видимо, суперпопулярный, суперкрасивый, супермолодой, супермодный, суперстильный — постоянно обо мне [неправду] пишут. Но чаще, конечно, пишут что-то такое чистое и светлое", — сказал он в беседе с Телеканалом "360".

Алибасов подтвердил, что он находится дома и чувствует себя отлично, наслаждаясь чашкой чая и едой. Он добавил, что проводит время со своей женой и собакой.

Ранее появилась информация о внезапной операции по удалению опухоли. Сообщалось, что у Алибасова были обнаружены сантиметровая киста в репродуктивной системе. Врачи подтвердили свою доброкачественность, но решили удалить новообразование, чтобы исключить риски.

Они потрясли мир | Бари Алибасов и Лидия Шукшина | Любовь без правил