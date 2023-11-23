Советский и российский музыкант, музыкальный продюсер и заслуженный артист России Бари Алибасов находится дома в кругу своей семьи и отрицает слухи о его госпитализации и серьёзном заболевании.
"Я об этом регулярно слышу. Я, видимо, суперпопулярный, суперкрасивый, супермолодой, супермодный, суперстильный — постоянно обо мне [неправду] пишут. Но чаще, конечно, пишут что-то такое чистое и светлое", — сказал он в беседе с Телеканалом "360".
Алибасов подтвердил, что он находится дома и чувствует себя отлично, наслаждаясь чашкой чая и едой. Он добавил, что проводит время со своей женой и собакой.
Ранее появилась информация о внезапной операции по удалению опухоли. Сообщалось, что у Алибасова были обнаружены сантиметровая киста в репродуктивной системе. Врачи подтвердили свою доброкачественность, но решили удалить новообразование, чтобы исключить риски.
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