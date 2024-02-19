Певица Ани Лорак показала своего экзотического возлюбленного: "Ну у Ани и вкус"

Певица Ани Лорак опубликовала фото со своим брутальным женихом.
Лорак опубликовала в честь дня влюблённых романтический снимок с возлюбленным.
"Пусть день любви будет каждый день", — написала звезда в Инстаграм*.
Певица не стала скрывать личность своего избранника и даже дала прямую ссылку на его страничку в Инстаграм*.
Избранником певицы стал инструктор по йоге из Испании Исаак Виджраку. Он занимается также целительством и сакским массажем.
Подписчики отметили необычные предпочтения артистки.
"Ну у Ани и вкус";
"Один турок, другой испанец, третий араб, четвёртый темнокожий", — писали фолловеры под постом певицы.
Ранее в Турции убрали с афиши Ани Лорак.
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Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.