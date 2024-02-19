Певица Ани Лорак показала своего экзотического возлюбленного: "Ну у Ани и вкус"

Ани Лорак раскрыла личность своего избранника

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак опубликовала фото со своим брутальным женихом.

Фото: Инстаграм Лорак

Лорак опубликовала в честь дня влюблённых романтический снимок с возлюбленным.

"Пусть день любви будет каждый день", — написала звезда в Инстаграм*.

Певица не стала скрывать личность своего избранника и даже дала прямую ссылку на его страничку в Инстаграм*.

Избранником певицы стал инструктор по йоге из Испании Исаак Виджраку. Он занимается также целительством и сакским массажем.

Подписчики отметили необычные предпочтения артистки.

"Ну у Ани и вкус"; "Один турок, другой испанец, третий араб, четвёртый темнокожий", — писали фолловеры под постом певицы.

Ранее в Турции убрали с афиши Ани Лорак.

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