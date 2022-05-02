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Автор Елена Былкина

В Турции убрали афиши с Верой Брежневой, Ани Лорак и Валерием Меладзе

Общество

В Турции отменяются запланированные концерты Веры Брежневой, Валерия Меладзе, Ани Лорак и других звёзд, которые планировали выступить на курорте весной и летом этого года.

В Турции убрали афиши с Верой Брежневой, Ани Лорак и Валерием Меладзе

Вера Брежнева лишилась в России рекламных контрактов, корпоративов и доходов с гастрольной деятельности. Певица может зарабатывать за рубежом, собирая русскоязычных слушателей. Исполнительница хита "Я знаю пароль" намеревалась выступить в провинции Анталья на берегу Средиземного моря. Компанию ей должны были составить Валерий Меладзе Ани Лорак, группа "Artik & Asti".

СМИ пишут, что в турецком отеле отказались от проведения концерта, объясняя своё решение непростой ситуацией в мире.

Ранее Вера Брежнева подтвердила, что уехала из России. Она объяснила, что занялась волонтёрской деятельностью, стараясь помочь своим соотечественникам на Украине.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы вера брежнева валерий меладзе
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