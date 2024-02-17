В России приступают к съёмкам биографического фильма, посвящённого Шостаковичу

В России снимут биографический фильм "Шостакович"

Режиссёр Алексей Учитель весной начнёт снимать фильм, рассказывающий о жизни знаменитого советского композитора Дмитрия Шостаковича.

Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

В центре сюжета картины — биография маэстро Дмитрия Шостаковича (1906-1975).

Алексей Учитель отметил, что проводит кастинг на главную роль в фильме. Трудность заключается в том, что требуется найти актёра, который сможет сыграть Шостаковича и в 25-летнем, и в 65-летнем возрасте.

Музыкальное руководство картиной поручено дирижёру Валерию Гергиеву.

Ранее сообщалось, что фильм "Мастер и Маргарита" режиссёра Михаила Локшина бьёт рекорды по сборам в кинопрокате.