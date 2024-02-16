Фильм "Мастер и Маргарита" бьёт рекорды по сборам в кинопрокате

Фильм "Мастер и Маргарита" собрал более 1,5 млрд рублей в кинопрокате

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Картина "Мастер и Маргарита" стала первым российским "миллиардером" с рейтингом "18+".

Фото: commons.wikimedia.org/ by Unknown author is licensed under For photos in the first category created before 1969, also {{PD-1996}} usually applies.

Фильм "Мастер и Маргарита» собрал более 1,5 млрд рублей в кинопрокате. Картина режиссёра Михаила Локшина побила рекорды по сборам в прокате.

Фильм не имел активной поддержки федеральных каналов. Зрители узнавали о показе картины, смотря трейлеры в кинотеатрах.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева поделилась своими впечатлениями от просмотра фильма "Местер и Маргарита".