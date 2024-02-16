Фильм "Мастер и Маргарита" бьёт рекорды по сборам в кинопрокате

Картина "Мастер и Маргарита" стала первым российским "миллиардером" с рейтингом "18+".
Фильм "Мастер и Маргарита» собрал более 1,5 млрд рублей в кинопрокате. Картина режиссёра Михаила Локшина побила рекорды по сборам в прокате.
Фильм не имел активной поддержки федеральных каналов. Зрители узнавали о показе картины, смотря трейлеры в кинотеатрах.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева поделилась своими впечатлениями от просмотра фильма "Местер и Маргарита".
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...