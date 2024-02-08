Ксения Собчак показала, как сын Платон играет на фортепиано и поёт

Ксению Собчак умилила игра сына Платона на фортепиано

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Ксения Собчак опубликовала фрагмент музыкального выступления сына Платона.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак

Журналиска поделилась в своём Telegram-канале видео, на котором её сын Платон от актёра Максима Виторгана играет на фортепиано и поёт.

Семилетний наследник Ксении Собчак исполнил английскую рождественскую песенку Jingle Bells. Мальчик сам себе аккомпонировал на фортепиано, сидя у панорамного окна с зимним пейзажем за стеклом.

"Самая прекрасная картина на свете. Мамы такие мамы", — подписала видео Ксения, которую умилило музицирование сына.

Ранее сын Собчак Платон заявил, что хочет жить в России.