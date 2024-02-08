Ксения Собчак показала, как сын Платон играет на фортепиано и поёт

Ксения Собчак опубликовала фрагмент музыкального выступления сына Платона.
Журналиска поделилась в своём Telegram-канале видео, на котором её сын Платон от актёра Максима Виторгана играет на фортепиано и поёт.
Семилетний наследник Ксении Собчак исполнил английскую рождественскую песенку Jingle Bells. Мальчик сам себе аккомпонировал на фортепиано, сидя у панорамного окна с зимним пейзажем за стеклом.
"Самая прекрасная картина на свете. Мамы такие мамы", — подписала видео Ксения, которую умилило музицирование сына.
Ранее сын Собчак Платон заявил, что хочет жить в России.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.