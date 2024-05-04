Из-за употребления переваренных яиц могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта

Россиянам рассказали, что переваренные яйца могут быть опасны

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда яйца варятся более 20 минут, выделяется сероводород. Из-за этого могут обостриться заболевания ЖКТ и случиться отравление.

Фото: flickr.com by Mike65444 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, переваренные яйца ни в коем случае нельзя есть детям и людям с язвой желудка, панкреатитом и холециститом.

Обязательно ставьте таймер, чтобы не пропустить нужное время. Кроме того, сразу после окончания варки положите яйца в холодную воду, чтобы снизить температуру и остановить химическую реакцию, передаёт "Доктор Питер”.