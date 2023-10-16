Ксения Собчак поинтересовалась у сына, где он хочет жить. Наследник журналистки Платон ответил жёстко и категорично.
Собчак опубликовала видео с сыном Платоном. На кадрах она везёт сына в машине и задаёт мальчику серьёзный вопрос.
— Платошечка, а где ты хочешь жить? — спросила Ксения ребёнка.
— В России! — ответил Платон.
— Почему? — уточнила Собчак.
— В России! Жёсткий ответ! — сказал мальчик и эмоционально ударил кулаком о ручку сидения.
Отец Платона Максим Виторган после начала СВО обосновался в Израиле. Актёр рассказал, что из российских сериалов его вырезали и заменили нейросетевым аналогом.
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