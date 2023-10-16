Сын Собчак Платон рассказал, что хочет жить в России

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поинтересовалась у сына, где он хочет жить. Наследник журналистки Платон ответил жёстко и категорично.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Собчак опубликовала видео с сыном Платоном. На кадрах она везёт сына в машине и задаёт мальчику серьёзный вопрос.

— Платошечка, а где ты хочешь жить? — спросила Ксения ребёнка. — В России! — ответил Платон. — Почему? — уточнила Собчак. — В России! Жёсткий ответ! — сказал мальчик и эмоционально ударил кулаком о ручку сидения.

Отец Платона Максим Виторган после начала СВО обосновался в Израиле. Актёр рассказал, что из российских сериалов его вырезали и заменили нейросетевым аналогом.

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