Шарлота проверяют психиатры после жалоб артиста на биполярное расстройство

Певца Эдуарда Шарлота направили на психиатрическую проверку. Артист объяснил свои действия тем, что у него имеются проблемы с психикой.
Шарлот, которого обвиняют в оскороблении чувств верующих и реабилитации нацизма, пожаловался на биполярное расстройство.
Артиста вывезли из СИЗО в Самаре на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов. Экспертиза, по словам отца певца, продлится не менее месяца.
В случае подтверждения диагноза Шарлоту грозит принудительное лечение.
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