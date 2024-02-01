Шарлота проверяют психиатры после жалоб артиста на биполярное расстройство

Певца Шарлота отправили на психолого-психиатрическую экспертизу

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певца Эдуарда Шарлота направили на психиатрическую проверку. Артист объяснил свои действия тем, что у него имеются проблемы с психикой.

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Шарлот, которого обвиняют в оскороблении чувств верующих и реабилитации нацизма, пожаловался на биполярное расстройство.

Артиста вывезли из СИЗО в Самаре на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов. Экспертиза, по словам отца певца, продлится не менее месяца.

В случае подтверждения диагноза Шарлоту грозит принудительное лечение.