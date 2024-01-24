Певец Шарлот заявил, что страдает биполярным расстройством

Певец Эдуард Шарлот, которому грозит тюремный срок, признался, что у него имеются проблемы с психикой.
Артсит Шарлот пожаловался на биполярное расстройство. Он признался, что именно это психическое отклонение заставило его сжечь на камеру российский паспорт.
Если диагноз подтвердят психиатры, исполнителя хита "Язык к языку" отправят на принудительное лечение.
Шарлоту грозит 7 лет тюрьмы по обвинениям в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.