Певец Шарлот заявил, что страдает биполярным расстройством

Певец Шарлот пожаловался на биполярное расстройство

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Певец Эдуард Шарлот, которому грозит тюремный срок, признался, что у него имеются проблемы с психикой.

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Артсит Шарлот пожаловался на биполярное расстройство. Он признался, что именно это психическое отклонение заставило его сжечь на камеру российский паспорт.

Если диагноз подтвердят психиатры, исполнителя хита "Язык к языку" отправят на принудительное лечение.

Шарлоту грозит 7 лет тюрьмы по обвинениям в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.