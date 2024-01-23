Суд принял решение продлить меру пресечения в виде ареста Эдуарду Шарлоту, опубликовавшему видео, на котором он сжёг паспорт гражданина РФ, передаёт портал 78. ru.
Музыкант до этого был заключен под стражу до 24 января по решению самарского суда. В отношении него возбудили четыре уголовных дела: два по статье "Реабилитация нацизма", по одному — по статьям "Оскорбление чувств верующих" и "Повреждение официального документа". Поводом для этого стали видеоролики, которые артист разместил в запрещённой соцсети. На этих видеоматериалах молодой человек рвет георгиевскую ленту в форме буквы Z и топчет ее. В голом виде он исполнил пародию на мотив песни "День Победы". После он прибил к дереву снимок с патриархом Кириллом, свой военный билет и православный крест. После исполнитель демонстративно сжег российский паспорт.
Напомним, решивший раскрутиться на хайпе предательства и глупости, до этого неизвестный 25-летний музыкант решил вернуться в Россию из добровольной ссылки в Армении. Он был задержан в аэропорту Пулково, после чего ему дали 13 суток ареста за мелкое хулиганство за то, что перед отделением полиции он кричал и дебоширил. 10 января на заседании в Самарском областном суде недалёкий артист извинился перед Владимиром Путиным, также он попросил прощения у патриарха Кирилла.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.