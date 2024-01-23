Суд продлил арест скандальному певцу Шарлоту до 24 марта

Суд на два месяца решил продлить арест певцу Шарлоту

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд принял решение продлить меру пресечения в виде ареста Эдуарду Шарлоту, опубликовавшему видео, на котором он сжёг паспорт гражданина РФ, передаёт портал 78. ru.

Фото: gardnen.ru by foto-besplatno.ru is licensed under https://www.reg.ru/whois/admin_contact

Музыкант до этого был заключен под стражу до 24 января по решению самарского суда. В отношении него возбудили четыре уголовных дела: два по статье "Реабилитация нацизма", по одному — по статьям "Оскорбление чувств верующих" и "Повреждение официального документа". Поводом для этого стали видеоролики, которые артист разместил в запрещённой соцсети. На этих видеоматериалах молодой человек рвет георгиевскую ленту в форме буквы Z и топчет ее. В голом виде он исполнил пародию на мотив песни "День Победы". После он прибил к дереву снимок с патриархом Кириллом, свой военный билет и православный крест. После исполнитель демонстративно сжег российский паспорт.

Напомним, решивший раскрутиться на хайпе предательства и глупости, до этого неизвестный 25-летний музыкант решил вернуться в Россию из добровольной ссылки в Армении. Он был задержан в аэропорту Пулково, после чего ему дали 13 суток ареста за мелкое хулиганство за то, что перед отделением полиции он кричал и дебоширил. 10 января на заседании в Самарском областном суде недалёкий артист извинился перед Владимиром Путиным, также он попросил прощения у патриарха Кирилла.