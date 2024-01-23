Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные узнали, каким было на вкус древнеримское вино
Глициния — завораживающая лиана для участка
Простые в приготовлении и вкусные яичные маффины покорят сердце ваших близких
Тайны кошачьего взгляда: четыре ключевых момента, которые стоит знать каждому владельцу
Кардиолог Шехян рассказал о самых вредных добавках к каше
Давление в шинах и глубину протектора следует проверять не реже раза в месяц
Перечислены эффективные средства от воспалений на спине
Флоксы шиловидные — настоящие украшения сада
В Нью-Йорке певец Филипп Киркоров сходил на концерт Мадонны
Суд продлил арест скандальному певцу Шарлоту до 24 марта

Суд на два месяца решил продлить арест певцу Шарлоту

1:30
Происшествия

Суд принял решение продлить меру пресечения в виде ареста Эдуарду Шарлоту, опубликовавшему видео, на котором он сжёг паспорт гражданина РФ, передаёт портал 78. ru.

Суд на два месяца решил продлить арест певцу Шарлоту
Фото: gardnen.ru by foto-besplatno.ru is licensed under https://www.reg.ru/whois/admin_contact

Музыкант до этого был заключен под стражу до 24 января по решению самарского суда. В отношении него возбудили четыре уголовных дела: два по статье "Реабилитация нацизма", по одному — по статьям "Оскорбление чувств верующих" и "Повреждение официального документа". Поводом для этого стали видеоролики, которые артист разместил в запрещённой соцсети. На этих видеоматериалах молодой человек рвет георгиевскую ленту в форме буквы Z и топчет ее. В голом виде он исполнил пародию на мотив песни "День Победы". После он прибил к дереву снимок с патриархом Кириллом, свой военный билет и православный крест. После исполнитель демонстративно сжег российский паспорт.

Напомним, решивший раскрутиться на хайпе предательства и глупости, до этого неизвестный 25-летний музыкант решил вернуться в Россию из добровольной ссылки в Армении. Он был задержан в аэропорту Пулково, после чего ему дали 13 суток ареста за мелкое хулиганство за то, что перед отделением полиции он кричал и дебоширил. 10 января на заседании в Самарском областном суде недалёкий артист извинился перед Владимиром Путиным, также он попросил прощения у патриарха Кирилла.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
Украина утверждает, что ЕС подготовил решение о конфискации активов РФ. Как на самом деле? Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Последние материалы
Кардиолог Шехян рассказал о самых вредных добавках к каше
Давление в шинах и глубину протектора следует проверять не реже раза в месяц
Суд на два месяца решил продлить арест певцу Шарлоту
Перечислены эффективные средства от воспалений на спине
Флоксы шиловидные — настоящие украшения сада
В Нью-Йорке певец Филипп Киркоров сходил на концерт Мадонны
Фигуристка Ирина Роднина призналась, что ознакомилась со сценарием киноленты о себе
11 вариантов путешествий, доступных при любом курсе доллара и евро
Россиянам назвали способ защитить питомца от судьбы кота Твикса
Вкусный и полезный смузи из банана, шпината и куркумы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников