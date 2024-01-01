"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

"С Новым годом. Ждите приказов", — написал Дмитрий под видеороликом.

В самом ролике Нагиев сердечно поздравил всех с Новым годом, выразил пожелания мира, справедливости, красоты и добра в году, добавив уверенность в том, что всё будет хорошо, сообщает News.ru.

Напомним, что актер резко исчез из развлекательных программ на федеральных каналах после начала СВО. Первый канал сообщил, что Нагиев ушел в творческий отпуск, но сам он не разъяснил причин своего отсутствия и не комментировал отношение к СВО.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант поздравил россиян с Новым годом, а фильм "Иван Васильевич меняет все" высмеял Киркорова и "голую" вечеринку Ивлеевой.