Иван Ургант поздравил россиян с Новым годом

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант, следуя традиции, не остался в стороне от новогодних поздравлений и выразил свою радость и теплые пожелания подписчикам в социальных сетях. В своем посте он не только поздравил аудиторию с наступающим годом, но и поделился несколькими важными советами.

Фото: Фото с личного аккаунта Ивана Урганта в социальных сетях

Ургант-младший призвал не грустить, не обижать друг друга, быть добрыми и внимательными, подчеркнув важность взаимопонимания и заботы друг о друге.

"С Новым годом! С любовью, Ваня", — закончил своё поздравление телеведущий.

В ответ на поздравления множество пользователей выразили благодарность Урганту за его теплые слова и пожелания, сообщает Starhit. Они также выразили надежду на скорое возвращение телезвезды на телевидение, подчеркивая то, как им не хватает его присутствия.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год".