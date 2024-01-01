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Иван Ургант поздравил россиян с Новым годом

1:01
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант, следуя традиции, не остался в стороне от новогодних поздравлений и выразил свою радость и теплые пожелания подписчикам в социальных сетях. В своем посте он не только поздравил аудиторию с наступающим годом, но и поделился несколькими важными советами.

Иван Ургант поздравил россиян с Новым годом
Фото: Фото с личного аккаунта Ивана Урганта в социальных сетях

Ургант-младший призвал не грустить, не обижать друг друга, быть добрыми и внимательными, подчеркнув важность взаимопонимания и заботы друг о друге.

"С Новым годом! С любовью, Ваня", — закончил своё поздравление телеведущий.

В ответ на поздравления множество пользователей выразили благодарность Урганту за его теплые слова и пожелания, сообщает Starhit. Они также выразили надежду на скорое возвращение телезвезды на телевидение, подчеркивая то, как им не хватает его присутствия.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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