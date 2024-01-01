Телеведущий Иван Ургант, следуя традиции, не остался в стороне от новогодних поздравлений и выразил свою радость и теплые пожелания подписчикам в социальных сетях. В своем посте он не только поздравил аудиторию с наступающим годом, но и поделился несколькими важными советами.
Ургант-младший призвал не грустить, не обижать друг друга, быть добрыми и внимательными, подчеркнув важность взаимопонимания и заботы друг о друге.
"С Новым годом! С любовью, Ваня", — закончил своё поздравление телеведущий.
В ответ на поздравления множество пользователей выразили благодарность Урганту за его теплые слова и пожелания, сообщает Starhit. Они также выразили надежду на скорое возвращение телезвезды на телевидение, подчеркивая то, как им не хватает его присутствия.
Ранее сообщалось, что Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год".
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.