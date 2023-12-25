Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Ургант, ведущий "Вечернего Урганта", сделал намек на свое участие в новогоднем проекте "Первый Новый год". Автор и ведущий шоу "Вечерний Ургант" Константин Анисимов предложил сенсацию к 30 декабря, а Ургант подтвердил свое участие, представив фото с картонной фигурой себя.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Проект "Первый Новый год" обещает собрать молодых рэперов и блогеров, чтобы они исполнили песни с известными артистами.

Помимо этого, Иван Ургант провел благотворительный аукцион для фонда "Друзья", собрав 17 миллионов рублей на добрые дела. В конце мероприятия гостей развлекал выступлением Дима Билан.