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Фильм "Иван Васильевич меняет все" высмеял Киркорова и "голую" вечеринку Ивлеевой

1:05
Шоу-бизнес

Комедия "Иван Васильевич меняет все" на телеканале ТНТ стала объектом обсуждения после скандала, связанного с "голой" вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Фильм "Иван Васильевич меняет все" высмеял Киркорова и "голую" вечеринку Ивлеевой
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Для урегулирования ситуации решено было переснять часть сцен, убрав из фильма участие Филиппа Киркорова и Анны Асти. Тем не менее, творческая команда решила сохранить элемент юмора и внести аллюзию на Киркорова в одной из сцен, где Иван Грозный, исполненный Тимуром Батрутдиновым, преобразуется в современный образ и становится похожим на короля эстрады. 

"Как на нашего Киркорова похож", — восклицает Зина, роль которой исполнила Марина Кравец.

Начало фильма также не обошлось без юмора в адрес скандальной вечеринки Ивлеевой, сообщает News.ru. В одной из первых сцен Шурик, сыгранный Демисом Карибидисом, просыпается от СМС-сообщения с приглашением на вечеринку Ивлеевой, что вызывает у него крик от ужаса.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант поздравил россиян с Новым годом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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