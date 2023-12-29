Филиппа Киркорова и Лолиту убрали из программы "Зимнего SHOW"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Организаторы "Зимнего SHOW" объявили о внесении изменений в состав артистов и формат мероприятия. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты в шоу примут участие Люся Чеботина, Хабиб и Burito.

Фото: социальные сети Филиппа Киркорова

Выступление Димы Билана, присутствовавшего на "голой" вечеринке в московском клубе "Мутабор", останется в программе, сообщает Telegram-канал Baza.

Несмотря на то, что два дня назад организаторы не планировали отменять выступления Киркорова и Лолиты, трансляции на "ВКонтакте" и "МузТВ" уже были отменены.

Ранее сообщалось, что вырезанного из фильма "Иван Васильевич меняет всё" Киркорова заменит актер из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Кологривый.