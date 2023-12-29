Организаторы "Зимнего SHOW" объявили о внесении изменений в состав артистов и формат мероприятия. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты в шоу примут участие Люся Чеботина, Хабиб и Burito.
Выступление Димы Билана, присутствовавшего на "голой" вечеринке в московском клубе "Мутабор", останется в программе, сообщает Telegram-канал Baza.
Несмотря на то, что два дня назад организаторы не планировали отменять выступления Киркорова и Лолиты, трансляции на "ВКонтакте" и "МузТВ" уже были отменены.
Ранее сообщалось, что вырезанного из фильма "Иван Васильевич меняет всё" Киркорова заменит актер из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Кологривый.
Салат с печенью трески станет изюминкой новогоднего стола.