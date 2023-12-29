Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров разместил на своей странцие в соцсетях афишу новогоднего "Зимнего Show" Судьба этого мероприятия оставалась неизвестной после скандальной "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.
Артист не оставил каких-либо комментариев под постом. В шоу будут участвовать Лолита Милявская, Лада Дэнс, Дима Билан и другие звёзды.
Ранее сообщалось, что Киркорова вырезают из нескольких праздничных проектов, а концерты Милявской отменяются. Ивлеева уже лишилась контрактов с МТС и Тинькофф.
Резонансная вечеринка состоялась 20 декабря в клубе "Мутабор". Её участники делали снимки в полуобнажённом виде.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.