Российский певец Филипп Киркоров объявил о концерте с Лолитой и Биланом на фоне бойкота на ТВ

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Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров разместил на своей странцие в соцсетях афишу новогоднего "Зимнего Show" Судьба этого мероприятия оставалась неизвестной после скандальной "голой" вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

Фото: "Филипп Киркоров (1) на Детской Новой волне 2015" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Артист не оставил каких-либо комментариев под постом. В шоу будут участвовать Лолита Милявская, Лада Дэнс, Дима Билан и другие звёзды.

Ранее сообщалось, что Киркорова вырезают из нескольких праздничных проектов, а концерты Милявской отменяются. Ивлеева уже лишилась контрактов с МТС и Тинькофф.

Резонансная вечеринка состоялась 20 декабря в клубе "Мутабор". Её участники делали снимки в полуобнажённом виде.

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