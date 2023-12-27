Киркоров, Самойлова, Билан попали в список артистов, которые извинились за участие в вечеринке Ивлеевой

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Множество российских артистов приняли решение публично извиниться за своё участие в скандальной "голой" вечеринке, организованной Настей Ивлеевой. На перечень извинившихся артистов указало издание NEWS.ru.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Филиппа Киркорова

Среди первых, кто выразил сожаление о своём участии, оказались Оксана Самойлова и Джиган. Они подчеркнули, что ожидали совершенно иную атмосферу вечеринки.

Также публичные извинения выразил Николай Васильев, который известен как Vacio. Он признал свою ошибку в посещении вечеринки в одном носке. Однако артист не избежал наказания и был приговорен к 15 суткам ареста и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Извинения были высказаны телеведущей Ольгой Орловой и певицей Лолитой. Они отметили, что каждый может ошибаться. Поддержку их словам оказали Филипп Киркоров и Дима Билан. Они утверждали, что были приглашены на событие иного формата. По словам Киркорова, речь шла о новогоднем бале, а Билан уверяет, что это была арт-выставка.

Напомним, что само мероприятие, организованное Настей Ивлеевой, прошло в среду в клубе "Мутабор" в Москве, и его дресс-код предписывал минимальное количество одежды под названием "almost naked". Среди гостей были такие известные личности, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Глюкоза и многие другие звёзды шоу-бизнеса.

Звезды извиняются за «голую» вечеринку