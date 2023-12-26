Стали известны финансовые потери Ивлеевой и звезд ее "голой вечеринки"

2:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, как скандальная и провокационная вечеринка, организованная блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой в московском клубе, отразилась на карьерах звезд. Ивлеева, зарабатывающая значительные суммы, решила потратить их на формирование образа "светской дамы". В первый день она пригласила коллег, блогеров и артистов, предоставляя шампанское и развлекая гостей концертом Анны Асти. Второй день стал коммерческим, с продажей билетов обычным гражданам, сообщает KP. RU.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Однако участие в скандальной вечеринке стало причиной неприятностей для звезд. Проверка на нарушение законов уже идет. Многие из приглашенных звезд не высказывались публично о своем участии, но их видели на видео в соцсетях.

Самым заметным последствием стало ухудшение карьеры Анастасии Ивлеевой. Ее крупные рекламодатели не планируют продлевать контракты, а упоминание о ней как амбассадоре сотового оператора исчезло с сайта компании. Рекламные интеграции в соцсетях и интернет-шоу были приостановлены, а будущее сотрудничество с крупными компаниями под вопросом. Цена рекламной интеграции в соцсетях и интернет-шоу, которую Ивлеева получала, начинала от 1 миллиона рублей.

Лолите, начавшей большой концертный тур, также грозят проблемы. Общественники в некоторых регионах требуют отмены ее выступлений, что может привести к финансовым потерям для организаторов.

Филиппа Киркорова, участвовавшего в "голой вечеринке", могут вырезать из новогодних программ на федеральных каналах.

Журналистка Ксения Собчак считает произошедшее неуместным и подчеркивает, что провокации нужно тщательно выбирать по времени.

"При всей своей любви к провокации и эпатажу я прекрасно знаю: первое, под них надо аккуратно выбирать время — сейчас не оно", — отметила Собчак.