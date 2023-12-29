Вырезанного из фильма "Иван Васильевич меняет всё" Киркорова заменит Кологривый

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров был оперативно заменён в фильме "Иван Васильевич меняет всё". Новым участником проекта стал Никита Кологривый, известный как Кощей из сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте". Роль куклы, прежде исполненной Анной Асти, теперь принадлежит Клаве Коке.

Фото: социальные сети Филиппа Киркорова

Инсайдер Telegram-канала "Mash" со съёмочной площадки сообщил, что Никиту Кологривого уговорили сыграть Людовика XVI сразу после ухода Киркорова. За такую оперативность ему было выплачено вознаграждение выше стандартного гонорара. Однако, учитывая, что Киркоров играл Петра I, команде пришлось срочно адаптировать сценарий, а монтажёрам — вырезать некоторые сцены.

Клава Кока согласилась на замену роли куклы Барби без затруднений. У неё давно была мечта испытать себя в кино, и эта возможность стала для неё шансом оценить свои актёрские способности.

Ранее сообщалось, что журналисты обнародовали весь список скандалов с Филиппом Киркоровым.