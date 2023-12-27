Киркорова убрали с новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет всё!"

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Певца Филиппа Киркорова сняли с постера новогодней комедии "Иван Васильевич меняет все!", который собирают показать в эфире ТНТ 31 декабря.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

На сайте телеканала на изображении его место занимает персонаж Павла Воли, а саму "звезду" не видно, пишет Telegram-канал "Русское кино в топе".

Cтраница ремейка "Иван Васильевич меняет профессию" имеет прежний постер — там есть Киркоров. А кого артист играл в комедии, пока неизвестно.

"МК" сообщает, что сцены с участием его персонажа вырежут и переснимут, где Киркорова заменит другой артист.

Накануне телеканал НТВ сообщил, что отрывки с певцом вырежут из финала шоу "Маски", поскольку переснимать уже некогда. Киркорова не покажут в записи новогоднего "огонька", которую делали еще в конце осени.

Ранее Ольга Будина сказала о "звёздах", которые живут в разных с россиянами измерениях.

Киркорова убрали с постера новогоднего фильма срочно переснимают