Певца Филиппа Киркорова сняли с постера новогодней комедии "Иван Васильевич меняет все!", который собирают показать в эфире ТНТ 31 декабря.
На сайте телеканала на изображении его место занимает персонаж Павла Воли, а саму "звезду" не видно, пишет Telegram-канал "Русское кино в топе".
Cтраница ремейка "Иван Васильевич меняет профессию" имеет прежний постер — там есть Киркоров. А кого артист играл в комедии, пока неизвестно.
"МК" сообщает, что сцены с участием его персонажа вырежут и переснимут, где Киркорова заменит другой артист.
Накануне телеканал НТВ сообщил, что отрывки с певцом вырежут из финала шоу "Маски", поскольку переснимать уже некогда. Киркорова не покажут в записи новогоднего "огонька", которую делали еще в конце осени.
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