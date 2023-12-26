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Киркоров обратился к россиянам: "После шабаша Ивлеевой я никого не боюсь"

1:32
Шоу-бизнес

После того, как Лолита вчера со слезами на глазах обратилась к россиянам, когда в Чехове люди пошли сдавать билеты, сегодня выступил и Народный артист РФ Филипп Киркоров.

Киркоров обратился к россиянам: "После шабаша Ивлеевой я никого не боюсь"
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Филиппа Киркорова

Он объяснил свою позицию относительно "голого шабаша" у Ивлеевой. По словам певца, от заглянул туда на 5 минут, но его имя громче других гремит в этой истории.

"Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты когда зашёл не в ту дверь. Да я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришёл, но не знал о характере событий которые будут происходить за этими дверьми и ушёл", — отмечает артист.

По его словам, он не собирается перекладывать ответственность на других в нынешнее "трудное и героическое" время. Также Киркоров отметил, что не может и не должен артист его масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях.

"Я артист только этой страны, я патриот только в своей стране. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал я люблю только своего зрителя", — раскаивается Филипп.

Он подчеркнул, что только в единственной стране он существует себя как гражданин. Подытожил он словами, что Филипп Киркоров никогда никого не боялся, Родину любит и надеется, что никто не запретит ему в ней выступать.

Киркоров обратился к россиянам: "После шабаша Ивлеевой я никого не боюсь"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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