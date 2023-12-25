Лолита в слезах просит вырезать её из передач после "голого шабаша"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"Шабаш Ивлеевой" создал такой общественный резонанс, что народ до сих пор не может успокоиться, а "голые звёзды" пожинают плоды.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Певицу Лолиту Милявскую огромное количество писем довели буквально до слез.

Артистка записала обращение, где пояснила позицию по данному вопросу, рассказав, почему пошла туда.

"Последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект", — оправдывается она.

Певица признаётся, что сперва не придала значения гневу народа, но когда писем стало очень много, она поняла, что была неправа. Она лишь призывает всех оставаться людьми и не перегибать палку.

Лолита сознаётся, что письма справедливо требуют запретить её, вырезать из всех новогодних передач.