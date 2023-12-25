"Шабаш Ивлеевой" создал такой общественный резонанс, что народ до сих пор не может успокоиться, а "голые звёзды" пожинают плоды.
Певицу Лолиту Милявскую огромное количество писем довели буквально до слез.
Артистка записала обращение, где пояснила позицию по данному вопросу, рассказав, почему пошла туда.
"Последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект", — оправдывается она.
Певица признаётся, что сперва не придала значения гневу народа, но когда писем стало очень много, она поняла, что была неправа. Она лишь призывает всех оставаться людьми и не перегибать палку.
Лолита сознаётся, что письма справедливо требуют запретить её, вырезать из всех новогодних передач.
Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.