Журналисты обнародовали весь список скандалов с Филиппом Киркоровым

2:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский певец Филипп Киркоров в течение своей карьеры оказывался в центре множества скандалов и конфликтов.

Фото: социальные сети Филиппа Киркорова

Один из первых случаев произошел в 2002 году, когда он подрался с рок-музыкантом Юрием Шевчуком в гостинице "Европейская". Хотя были слухи о выбитом зубе у Шевчука, рок-музыкант опроверг эту информацию.

в гостинице "Европейская". Хотя были слухи о выбитом зубе у Шевчука, рок-музыкант опроверг эту информацию. В 2004 году Киркоров стал фигурантом уголовного дела после оскорбления журналистки Ирины Ароян на пресс-конференции. Певец произнес резкое замечание о её внешности, что привело к признанию его виновным по статье 130 УК РФ.

на пресс-конференции. Певец произнес резкое замечание о её внешности, что привело к признанию его виновным по статье 130 УК РФ. В 2009 году после концерта в "Рок Холле" Киркоров напал на журналистов НТВ после вопросов о его конфликте с директором Татарского оперного театра Юрием Ларионовым . Этот инцидент привел к судебному разбирательству и обвинениям в клевете и оскорблении, сообщает News.ru.

. Этот инцидент привел к судебному разбирательству и обвинениям в клевете и оскорблении, сообщает News.ru. В 2010 году в Кремлевском дворце Киркоров подрался с техническим режиссером из-за яркого света, что привело к отъезду в больницу женщины, потерявшей сознание. Певец объяснил своё поведение серьезной болезнью.

В 2018 году вызвал критику клипом "Ибица" вместе с Николаем Басковым , содержащим непристойные сцены. Позднее они выпустили пародию на собственный клип в знак извинения.

, содержащим непристойные сцены. Позднее они выпустили пародию на собственный клип в знак извинения. В 2022 году выступление Киркорова на фестивале в Кремлевском дворце с опрокинутым крестом и моделью в полупрозрачном пеньюаре вызвало обвинения в сатанизме. Певец вынужден был извиниться за происходившее на сцене.

В конце 2023 года новый скандал связан с тем, что Киркоров толкнул охранника в "Крокус Сити Холл". Этот инцидент привел к обвинениям и разбирательству с участием полиции.

Последний скандал, связанный с "голой" вечеринкой Анастасии Ивлеевой, стал серьезным испытанием для Киркорова, который потерял не только ряд концертов, но и столкнулся с острой критикой общества и телевизионных каналов, исключивших его из новогодних программ.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров объявил о концерте с Лолитой и Биланом на фоне бойкота на ТВ.