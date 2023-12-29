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Журналисты обнародовали весь список скандалов с Филиппом Киркоровым

2:30
Шоу-бизнес

Известный российский певец Филипп Киркоров в течение своей карьеры оказывался в центре множества скандалов и конфликтов.

Журналисты обнародовали весь список скандалов с Филиппом Киркоровым
Фото: социальные сети Филиппа Киркорова
  • Один из первых случаев произошел в 2002 году, когда он подрался с рок-музыкантом Юрием Шевчуком в гостинице "Европейская". Хотя были слухи о выбитом зубе у Шевчука, рок-музыкант опроверг эту информацию.
  • В 2004 году Киркоров стал фигурантом уголовного дела после оскорбления журналистки Ирины Ароян на пресс-конференции. Певец произнес резкое замечание о её внешности, что привело к признанию его виновным по статье 130 УК РФ.
  • В 2009 году после концерта в "Рок Холле" Киркоров напал на журналистов НТВ после вопросов о его конфликте с директором Татарского оперного театра Юрием Ларионовым. Этот инцидент привел к судебному разбирательству и обвинениям в клевете и оскорблении, сообщает News.ru.
  • В 2010 году в Кремлевском дворце Киркоров подрался с техническим режиссером из-за яркого света, что привело к отъезду в больницу женщины, потерявшей сознание. Певец объяснил своё поведение серьезной болезнью.
  • В 2018 году вызвал критику клипом "Ибица" вместе с Николаем Басковым, содержащим непристойные сцены. Позднее они выпустили пародию на собственный клип в знак извинения.
  • В 2022 году выступление Киркорова на фестивале в Кремлевском дворце с опрокинутым крестом и моделью в полупрозрачном пеньюаре вызвало обвинения в сатанизме. Певец вынужден был извиниться за происходившее на сцене.
  • В конце 2023 года новый скандал связан с тем, что Киркоров толкнул охранника в "Крокус Сити Холл". Этот инцидент привел к обвинениям и разбирательству с участием полиции.

Последний скандал, связанный с "голой" вечеринкой Анастасии Ивлеевой, стал серьезным испытанием для Киркорова, который потерял не только ряд концертов, но и столкнулся с острой критикой общества и телевизионных каналов, исключивших его из новогодних программ.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров объявил о концерте с Лолитой и Биланом на фоне бойкота на ТВ.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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