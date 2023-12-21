Блогерше Анастасии Ивлеевой в Москве стало скучно и она закатила свою интересную вечринку, под лозунгом "почти голый" ("аlmost naked").
Дресс-код мероприятия: дырявый носок, еле прикрытые груди, мужчины в лифчиках, сама Настя в трусах за 23 миллиона рублей.
Пригласили всех "серебрети": от Киркорова, Лолиты и Димы Билана до Джигана, Ксении Собчак и "второсортных" блогеров, пишет "Царьград".
"Это типичный кризис богемы, когда они начинают публично и цинично плевать в сторону общества, демонстрируя свою эксклюзивность. Это жест, показывающий, что вы все ерунда, дебилы, а мы успешные, известные и мы не должны следовать тем нормам, которые должны быть в обществе. Люди, сошедшие с ума от кокаина и шампанского, публично смеются над всеми. Плохо, что кто-то продолжает это хлюпающее, сладкое д***** считать какой-то элитой", — дал комментарий "шабашу" депутат ГД РФ Виталий Милонов.
Донецкая поэтесса Анна Ревякина не может поверить, что это всё происходит. И именно в это время!
"Всего за сутки Донецк обстреляли 9 раз. Хорошо, даже если не думать об обстрелах Донецка, об этом вряд ли думает светская Москва, эта вечеринка про дикую пошлость. Неужели это необходимо озвучивать? Лолита в одном белье, Voise в одном носке, простите, Киркоров (впрочем, что с него взять). У меня просто нет слов", — возмущена поэтесса.
Издание задаёт риторический вопрос: потом все "эти" побегут "Голубые огоньки" нам показывать?
Общественнники уже сделали запрос в прокуратуру. "Голая вечеринка" будет проверена, учитывая явную пропаганду извращенства, подытожил телеканал.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".