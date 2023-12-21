Прокуратура занялась светской оргией с Собчак, Лолитой и прочими "звездами"

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Блогерше Анастасии Ивлеевой в Москве стало скучно и она закатила свою интересную вечринку, под лозунгом "почти голый" ("аlmost naked").

Фото: Telegram-канал "Царьград"

Дресс-код мероприятия: дырявый носок, еле прикрытые груди, мужчины в лифчиках, сама Настя в трусах за 23 миллиона рублей.

Пригласили всех "серебрети": от Киркорова, Лолиты и Димы Билана до Джигана, Ксении Собчак и "второсортных" блогеров, пишет "Царьград".

"Это типичный кризис богемы, когда они начинают публично и цинично плевать в сторону общества, демонстрируя свою эксклюзивность. Это жест, показывающий, что вы все ерунда, дебилы, а мы успешные, известные и мы не должны следовать тем нормам, которые должны быть в обществе. Люди, сошедшие с ума от кокаина и шампанского, публично смеются над всеми. Плохо, что кто-то продолжает это хлюпающее, сладкое д***** считать какой-то элитой", — дал комментарий "шабашу" депутат ГД РФ Виталий Милонов.

Донецкая поэтесса Анна Ревякина не может поверить, что это всё происходит. И именно в это время!

"Всего за сутки Донецк обстреляли 9 раз. Хорошо, даже если не думать об обстрелах Донецка, об этом вряд ли думает светская Москва, эта вечеринка про дикую пошлость. Неужели это необходимо озвучивать? Лолита в одном белье, Voise в одном носке, простите, Киркоров (впрочем, что с него взять). У меня просто нет слов", — возмущена поэтесса.

Издание задаёт риторический вопрос: потом все "эти" побегут "Голубые огоньки" нам показывать?

Общественнники уже сделали запрос в прокуратуру. "Голая вечеринка" будет проверена, учитывая явную пропаганду извращенства, подытожил телеканал.