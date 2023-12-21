"Царьград": Михаил Ефремов разбогател в тюрьме на 50 млн рублей

Федеральная Налоговая Служба выставила счёт актёру Михаилу Ефремову, отбывающему наказание в ИК за смертельное ДТП.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Он должен заплатить ФНС 195 546 рублей.

За время своего пребывания в местах не столь отдалённых, Ефремов стал наследником пятикомнатной квартиры на Тверской, от умершего дяди, который был концертмейстером. Вместе с наследством Михаил Олегович увеличил собственное состояние на 50 миллионов рублей.

Правда, Ефремов не остановился на достигнутом и пытался прикарманить ещё одну элитную жилую площадь своего родича. Актёр уговорил умершего не делать завещание в пользу сиделок, обещая, что не станет претендовать на наследство и добровольно отдаст трёхкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте. Кстати, ценник этого жилья оценивается в 30 000 000 руб.

Правда, после смерти дяди Михаил Олегович объявил о своих правах на квартиру и просто-на-просто "кинул" семью, которая 19 лет ухаживала за концертмейстером.

Напомним, Ефремов три года отбывает наказание за смертельную аварию, которую он устроил в пьяном виде. Не так давно артист отметил в тюрьме юбилей, ему исполнилось 60 лет, пишет "Царьград".