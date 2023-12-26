Охлобыстин об изгнании провинившихся артистов с "голубых огоньков": разумеется, нас обманут

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин рассказал, почему невозможно убрать звёзд, участвующих в "голой вечринке" Насти Ивлеевой из новогодних телевизионных передач.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Звезда сериала "Интерны" считает, что артисты, которые отличились на вечеринке Ивлеевой, появятся на экранах ТВ сразу же после обращения Владимира Путина.

"Разумеется, нас обманут", — написал артист в своём Telegram-канале.

Он уверен, что переделывать уже снятые новогодние программы никто не будет.

"Ну не переснимать же за неделю до Нового года зашкваренных "народных артистов" на Акима Апачева или Джанго?!" — выразил своё мнение Охлобыстин.

Ранее Лолита Милявская отреагировала на письма возмущённых россиян, которые призвали убрать её из всех новогодних программ.