Иван Охлобыстин рассказал, почему невозможно убрать звёзд, участвующих в "голой вечринке" Насти Ивлеевой из новогодних телевизионных передач.
Звезда сериала "Интерны" считает, что артисты, которые отличились на вечеринке Ивлеевой, появятся на экранах ТВ сразу же после обращения Владимира Путина.
"Разумеется, нас обманут", — написал артист в своём Telegram-канале.
Он уверен, что переделывать уже снятые новогодние программы никто не будет.
"Ну не переснимать же за неделю до Нового года зашкваренных "народных артистов" на Акима Апачева или Джанго?!" — выразил своё мнение Охлобыстин.
Ранее Лолита Милявская отреагировала на письма возмущённых россиян, которые призвали убрать её из всех новогодних программ.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.