Милявская о призыве вырезать её из новогодних передач: "Наверное, справедливо"

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская записала подробное объяснение по поводу её участие в "голой вечеринке" блогера Насти Ивлеевой.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Певица усталым и хрипловатым голосом спокойно объяснила, что она думает по поводу скандала вокруг вечеринки Ивлеевой.

Милявская отметила, что живой человек отличается от мёртвого тем, что живой анализирует происходящее, понимает, делает выводы и работает над ошибками.

Артистка подчеркнула, что звёзды шли на арт-выставку. Она пожаловалась на накопившуюся за год усталость и призналась, что ей хотелось "отрываться".

Певицу удивило то, что вечеринка не понравилась огромному количеству людей, которые стали писать письма с требованием убрать артистку из всех новогодних передач.

"Наверное, справедливо, я привыкла брать на себя ответсвенность и разделять её", — сказала звезда.

Милявская отметила, что не хочет оправдываться по-детскому.

"Я так не люблю, когда как в детском саду звучит — я в последний раз, я больше не буду. Никто не знает, что будет, у кого сорвёт, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться", — выразила своё мнение знаменитость.

Она призвала оставаться людьми и никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезни.

"Давайте попробуем как-то вместе, всё-таки вместе новогоднее настроение сохранить", — объяснила артистка.

Ранее певица Ольга Орлова признала, что "голая вечринка" была "перебором".