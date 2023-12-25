Лолита Милявская записала подробное объяснение по поводу её участие в "голой вечеринке" блогера Насти Ивлеевой.
Певица усталым и хрипловатым голосом спокойно объяснила, что она думает по поводу скандала вокруг вечеринки Ивлеевой.
Милявская отметила, что живой человек отличается от мёртвого тем, что живой анализирует происходящее, понимает, делает выводы и работает над ошибками.
Артистка подчеркнула, что звёзды шли на арт-выставку. Она пожаловалась на накопившуюся за год усталость и призналась, что ей хотелось "отрываться".
Певицу удивило то, что вечеринка не понравилась огромному количеству людей, которые стали писать письма с требованием убрать артистку из всех новогодних передач.
"Наверное, справедливо, я привыкла брать на себя ответсвенность и разделять её", — сказала звезда.
Милявская отметила, что не хочет оправдываться по-детскому.
"Я так не люблю, когда как в детском саду звучит — я в последний раз, я больше не буду. Никто не знает, что будет, у кого сорвёт, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться", — выразила своё мнение знаменитость.
Она призвала оставаться людьми и никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезни.
"Давайте попробуем как-то вместе, всё-таки вместе новогоднее настроение сохранить", — объяснила артистка.
Ранее певица Ольга Орлова признала, что "голая вечринка" была "перебором".
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.