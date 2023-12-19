Модель Валентина Иванова поделилась откровенным видео из душа

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Когда рэпер Тимати впервые представил свою избранницу миру, поклонники были в замешательстве. Модель Валентина Иванова, утверждали они, занимается лишь публикацией обнаженных снимков. Однако за год модель раскрылась перед публикой, и некоторые из ее прежних хейтеров стали её фанатами. Так, общественность узнала, что у Вали свои интересы, она регулярно занимается спортом, отлично готовит, а еще обладает талантом в живописи.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvKsLDlObXm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что модель поделилась пикантным роликом из душа, разместив его между сторис из зала и обзором косметики. Кроме того, у Вали есть талант поддерживать баланс между изысканностью и эротикой, отмечают читатели телеграм-каналов. В комментариях пользователи признаются, что ранее они были предвзяты по отношению к модели.

"Думала, она такая, как и другие девушки Тимати", — написала одна поклонница. "Валя — идеальная жена для Тимура. Я думаю, он поэтому так активно демонстрирует ее", — добавила другая.