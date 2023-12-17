Виктория Боня призналась, что хочет поработать с Илоном Маском

Блогерша и телеведущая Виктория Боня поделилась своими амбициозными планами в ходе YouTube-шоу "Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой", высказав желание сотрудничать с бизнесменом Илоном Маском.
В беседе с Утяшевой Боня рассказала о своих планах на будущее, высказав намерение создать анимационный проект, аналогичный творениям компании Disney. По ее словам, совместную работу над мультфильмом можно было бы осуществить с участием Илона Маска.
"Проект очень футуристичный. Он в точности соответствует его интересам. Он цифровой и развлекательный. Илон Маск еще не в курсе моих планов, но я уже отправляю идею в пространство. Может быть, в одном из его снов это осуществится, и он поймет", — поделилась звезда.
"Илон, будь готов, Виктория Боня идет к тебе", — пошутила Утяшева.
Боня также поставила перед собой цель стать самой влиятельной женщиной в мире и взаимодействовать с лидерами стран "Большой семерки".
"С африканскими лидерами я не очень хочу общаться. Хочу, но не в первую очередь", — рассказала телеведущая.
Боня выразила желание развивать свой бизнес, создавать ретритные центры, увеличить семью на двух детей, запустить свое собственное приложение и приобрести яхту голубого цвета.
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